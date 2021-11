Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt auf Erholungskurs. Im Oktober 2021 nahm die Stahlerzeugung im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7 Prozent auf rund 3,7 Millionen Tonnen zu, wie der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl am Freitag in Berlin mitteilte. Von Januar bis Oktober 2021 stieg die Rohstahlerzeugung im Vorjahresvergleich um rund 15 Prozent.