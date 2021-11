Starke Nachfrage nach Maschinen aus Deutschland

Die Nachfrage nach Maschinen "Made in Germany" boomt in der weltweiten Konjunkturerholung. Bei den deutschen Maschinenbauern gingen in den ersten neun Monaten 2021 preisbereinigt (real) 36 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Allein im September gab es dank starker Grossanlagengeschäfte ein kräftiges Plus von 65 Prozent. Lieferengpässe und Materialknappheit bereiten allerdings Sorgen. Bis sich der Auftragsbestand in Umsätzen niederschlägt, dürfte es dem VDMA zufolge länger dauern als sonst.