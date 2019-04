Der Urlaub mit Wohnmobilen und Wohnwagen liegt weiter im Trend. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden so viele Freizeitfahrzeuge zugelassen wie noch nie in einem Startquartal, wie der Caravaning Industrie Verband am Freitag in Frankfurt berichtete. Die Wohnwagen legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 6079 Einheiten zu. Bei den Wohnmobilen stieg die Zahl der Neuzulassungen hingegen nur moderat um 0,7 Prozent auf 12 162 Stück.