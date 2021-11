Starrag unterzeichnet für Mönchengladbach Interessenausgleich mit Betriebsrat

Der Werkzeugmaschinenbauer Starrag hat mit dem Betriebsrat am Standort Mönchengladbach einen Interessenausgleich unterzeichnet. Mit der erzielten Einigung können nun wesentliche Teile des Konzeptes der Restrukturierung und Kostenoptimierung in die Umsetzung gehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.