Start-up Forto nach Finanzierungsrunde eine Milliarde Euro wert

Das Berliner Logistik-Start-up Forto wird nach einer neuen Finanzierungsrunde mit rund einer Milliarde Euro bewertet. Die Investition in Höhe von 240 Millionen Dollar (202 Mio. EUR) wird angeführt vom Vision Fund 2 des japanischen Softbank -Konzerns, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit.