Steffen Greubel wird Vorstandschef der Metro

(Ausführliche Fassung) - Neuer Chef für die Metro: Der Aufsichtsrat des Grosshändlers hat den 47-jährigen Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Metro-Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann sagte am Montag, Greubel sei der richtige Manager, um die Metro in die nächste Phase als reines Grosshandelsunternehmen zu führen. Er kenne die Herausforderungen des Grosshandelsgeschäfts und verfüge aus seiner Zeit als Berater bei McKinsey über detaillierte Einblicke in die Handels- und Konsumgüterindustrie.