Steigende Kosten belasten Aufzughersteller Kone - Auftragslage robust

Höhere Kosten für Komponenten und Logistik belasten das Geschäft des Aufzugherstellers Kone . So dämpfte der finnische Konzern seine Renditeerwartungen für das Gesamtjahr leicht. Die Nachfrage zeigte sich jedoch robust, die Auftragseingänge legten deutlich zu, wie Kone am Donnerstag in Espoo mitteilte. Die Aktie verlor am Mittag dennoch mehr als 4 Prozent.