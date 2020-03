Steigende Sektlaune lässt Umsatz bei Rotkäppchen-Mumm steigen

Die Kellerei Rotkäppchen-Mumm hat 2019 von einer gestiegenen Sektlaune in Deutschland profitiert. In einem "guten Marktumfeld" verkaufte das Traditionsunternehmen aus Freyburg in Sachsen-Anhalt 310,4 Millionen Flaschen Sekt, Wein und Spirituosen - ein Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem der klassische Rotkäppchen-Sekt habe einen Grossteil des Wachstums beigesteuert, sagte Christof Queisser, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Dienstag. Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Angaben zum Gewinn macht die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH traditionell nicht.