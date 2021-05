Steigende Stahlnachfrage treibt Umsatz und Gewinn bei Arcelormittal

Eine signifikante Erholung der Nachfrage sowie steigende Preise haben dem Stahlkonzern ArcelorMittal im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs beschert. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf 3,2 Milliarden US-Dollar (knapp 2,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das war deutlich mehr als im Vorquartal und auch im Vorjahr, als der Konkurrent von Thyssenkrupp lediglich 967 Millionen Dollar erzielte. Analysten hatten hier lediglich knapp 3 Milliarden Dollar auf dem Zettel.