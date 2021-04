Steigende Stahlpreise: Salzgitter erhöht Gewinnprognose für 2021

Der Stahlkonzern Salzgitter erwartet nach einem guten Start ins neue Geschäftsjahr deutlich mehr Gewinn für 2021 als zuvor prognostiziert. Rückenwind liefern höhere Stahlpreise. So dürfte das Vorsteuerergebnis im laufenden Jahr nun bei 300 bis 400 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bislang war der zweitgrösste deutsche Stahlhersteller nach Thyssenkrupp von 150 bis 200 Millionen Euro ausgegangen. Im Vorjahr hatte Salzgitter noch Verluste geschrieben. Die Salzgitter-Aktie stieg zuletzt auf plus drei Prozent.