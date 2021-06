Stelleninserate steigen weiter - Zeichen für Erholung am Arbeitsmarkt

Der ununterbrochene Anstieg seit Februar 2021 sei ein klares Indiz für eine Erholung des Schweizer Arbeitsmarktes, heisst es am Mittwoch. An der Spitze rangiere die Deutschschweiz mit neun von zehn Stellenangeboten und einem Plus von 5,3 Prozent. In der Romandie lag das Wachstum der Stelleninserate bei 3,3 Prozent. Bei den einzelnen Regionen lag Zürich mit 7,3 Prozent ganz vorne.

Mit Blick auf die Branchen waren insbesondere Fachkräfte in der Gastronomie (+33,2%) gesucht, gefolgt von IT-Spezialisten (+16,1%) und Ingenieuren (+7,1%).

dm/tv

(AWP)