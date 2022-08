Störung bei Postfinance behoben - Postfinance-Card funktioniert

Am Donnerstag hatte eine schweizweite technische Störung bei Postfinance auch das Zahlungssystem Twint ausser Betrieb gesetzt.

Die "genaue Ursache" der technischen Störung stehe "noch nicht abschliessend" fest, hiess es von der Post-Tochter weiter. Nach aktuellem Kenntnisstand könne Postfinance aber einen Hacker-Angriff ausschliessen. Die Kundengelder und auch die Kundendaten seien zu jedem Zeitpunkt sicher gewesen.

Am Donnerstagnachmittag war es bei Postfinance zu einer landesweiten Störung mehrerer Systeme gekommen. Bis zum Abend konnte immerhin das Online-Banking wieder in Betrieb genommen werden. Auch Bargeldbezüge waren möglich, und Zahlungen mit Twint und Kreditkarte funktionierten. Zahlungen mit der Postfinance-Card waren allerdings auch am Freitagvormittag nur eingeschränkt möglich.

