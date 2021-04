Straumann-Aktien dank kräftigem Wachstumsschub stark gesucht

Um 09.15 Uhr gewinnen Straumann +7,4 Prozent auf 1299,50 Franken. Zwischenzeitlich stiegen sie sogar auf ein neues Rekordhoch bei 1321 Franken. Der bisherige Höchsstand bei 1263 Franken wurde somit geradezu pulverisiert. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert im Gegenzug um knapp 0,2 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag.

Analysten sind beeindruckt von der kräftigen Wachstumsbeschleunigung. Mit 34 Prozent liegt das organische Umsatzplus weit über den erwarteten 20,7 Prozent. Dabei werden selbst die höchsten Schätzungen von 28 Prozent in den Schatten gestellt. In der Region Asien Pazifik wuchs Straumann im Jahresvergleich gar um mehr als 74 Prozent.

Doch auch in Europa und Lateinamerika schnitt das Unternehmen überraschend stark ab. Während sich die Aussagen des Unternehmens zum Gesamtjahr bei der operativen Marge in etwa mit denen der Jahresergebnisveröffentlichung von Mitte Februar decken, werden jene zum organischen Umsatzwachstum drastisch erhöht. Eine Erhöhung kommt für Analysten zwar nicht völlig aus dem Nichts. Allerdings war man von einer Anhebung erst zu einem späteren Zeitpunkt und das auch nicht in diesem Ausmass ausgegangen.

Der für Morgan Stanley tätige Analyst Michael Jungling geht davon aus, dass die Konsensschätzungen nun auf Stufe Gewinn je Aktie um bis zu 12 Prozent erhöht werden müssen. Er sieht in Straumann mittlerweile gar ein Gewinner der Pandemie, geben die Konsumenten ihr Geld doch lieber für Zahnkorrekturen als für andere Dinge aus.

Analyst Daniel Jelovcan von Mirabaud Securities fühlt sich von der starken Wachstumsbelebung in seiner positiven Haltung für die Aktien bestärkt. Er bekräftigt seine Kaufempfehlung und will das 1333 Franken lautende Kursziel unter positiven Vorzeichen erhöhen.

Bei der Bank Vontobel wird ebenfalls betont, wie "beeindruckend" das Wachstum von Straumann sei. Das Geschäftsmodell sei nachhaltig und das Produktportoflio innovativ.

kw/rw

(AWP)