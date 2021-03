Der Dentalimplantatehersteller Straumann expandiert in China. Bis 2029 will das Unternehmen bis zu 170 Millionen Franken in die Hand nehmen, um ein Produktions-, Bildungs- und Innovationszentrum zu errichten. Damit soll die schnell wachsende Nachfrage chinesischer Zahnärzte und Patienten nach Dentallösungen bedient werden.