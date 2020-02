Straumann ernennt Mark Johnson zum Leiter Forschung, Entwicklung und Operations

Mark Johnson, der am 1. Mai als Mitglied des Executive Management Board in das Basler Unternehmen eintreten wird, verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktion und Operations Management, teilte Straumann am Montag mit. Diese habe er sowohl in der Medizinprodukte-Branche als auch in anderen Bereichen gesammelt. Zuletzt arbeitete er für Epredia (der früheren Anatomie- und Pathologiedivision von Thermo Fischer Scientific, die von KKR erworben wurde), wo er seit 2016 für das weltweite Operations Management verantwortlich war.

Gerhard Bauer ist seit 2010 bei Straumann tätig. Er habe einen wesentlichen Beitrag zu den Erfolgen, der Kultur und der Reputation des Unternehmens geleistet, schreibt Straumann weiter.

sig/rw

(AWP)