Straumann ernennt Peter Zihla zum Leiter der Digital Business Unit

Peter Zihla leitete in den vergangenen vier Jahren das Strategieplanungs- und Geschäftsentwicklungsteam von Straumann. Zum Unternehmen stiess er 2006 als Head of Corporate Accounting, Planning & Controlling, nachdem er sechs Jahre in leitenden Positionen im Rechnungswesen & Controlling beim Nahrungsmittelkonzern Hero war.

Straumann-Chef Marco Gadola dankte in der Mitteilung Mike Rynerson "herzlich für sein leidenschaftliches Engagement und seine Beiträge für unser Unternehmen". Er habe seine unternehmerischen Fähigkeiten und Energie in den Aufbau der globalen Geschäftseinheit Digital investiert und die Erfolgsgeschichte von Dental Wings in den vergangenen fünf Jahren vorangetrieben.

sig/jb

(AWP)