Streit im VW-Betriebsrat? - Einige für Diess und gegen Cavallo

(Ausführliche Fassung) - Im sonst so vereint erscheinenden Betriebsrat von Volkswagen deutet sich ein möglicher Konflikt über den Kurs der neuen Vorsitzenden Daniela Cavallo an. Wenige Monate vor den nächsten Wahlen für die Belegschaftsvertretung im Frühjahr 2022 will eine Gruppe gegen die tonangebende Fraktion der IG Metall antreten. Die Gründer der Liste "Wir für Euch" wandten sich am Mittwoch auch an die VW -Hauptaktionäre der Familien Porsche/Piëch sowie an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). In einem Brief äusserten sie scharfe Kritik an der Haltung der Betriebsratsführung. Ausserdem gab es - eher ungewöhnlich - lobende Worte für den ebenso umstrittenen Konzernchef Herbert Diess.