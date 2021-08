Der Werbevermarkter Ströer rechnet weiter mit einer kräftigen Erholung vom Corona-Schock. Im laufenden dritten Quartal werde beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 15 bis 20 Prozent erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Damit würde der Erlös bis auf rund 425 Millionen Euro steigen. Das wäre auch deutlich mehr als im dritten Quartal 2019, also vor der Corona-Pandemia.