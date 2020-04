Studie: Deutscher Detailhandel verliert wegen Corona-Krise dauerhaft Umsatz

Der stationäre Einzelhandel wird laut einer Studie wegen der Corona-Krise unwiederbringlich Umsatz an das Internet verlieren. Viele Kunden verlagerten in Zeiten der Pandemie Einkäufe ins Netz und dürften ihre Gewohnheiten langfristig beibehalten, heisst es in einer Analyse des Immobilienspezialisten Bulwiengesa.