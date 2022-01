Studie: Jede zweite Führungskraft zieht Stellenwechsel in Betracht

Bei den Schweizer Unternehmen könnte es 2022 auf der Teppichetage zu einigen Wechseln kommen. So gab in einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Personalberatung Robert Walters die Hälfte der befragten Führungskräfte an, einen Wechsel der Arbeitsstelle in Betracht zu ziehen.