Studie: Klimafreundliche Antriebe für Flugzeuge erst in 2030er-Jahren

Die Ablösung von Verbrennungsmotoren in Flugzeugen wird nach Einschätzung einer Studie erst in den späten 2030er-Jahren Fahrt aufnehmen. Zwar stehe ab 2025 nachhaltig produziertes Flugbenzin beispielsweise aus Speiseresten in langsam steigender Menge zur Verfügung, heisst es in einer am Mittwoch vorgestellten Analyse der Beratungsgesellschaft Roland Berger.