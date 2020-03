Studie: Steigender Palmölverbrauch belastet Wälder und Moore schwer

Der weltweite Palmölverbrauch nimmt einer Analyse der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge weiter zu - trotz Bestrebungen auf EU-Ebene, bis 2030 kein Palm- und Sojaöl mehr für Biokraftstoffe zu verwenden. "Die Steigerung der Nachfrage wird aktuell bei Palmöl von Indonesien, bei Sojaöl von Brasilien und der Luftfahrtindustrie angeführt", heisst es in der Studie, die die DUH am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Darin hat der Verein Nachfrageszenarien nach Palm- und Sojaöl bis 2030 und die damit verbunden Auswirkungen auf die Umwelt erstellt.