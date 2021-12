Sulzer-CEO Greg Poux-Guillaume tritt zurück

In Medienberichten wurde schon in diese Richtung spekuliert, nun wird es zur Gewissheit. Bei Sulzer soll Suzanne Thoma als Präsidentin des Verwaltungsrats den zurücktretenden Peter Löscher ersetzen, wie Sulzer am Montag mitteilte. Thoma wurde erst im vergangenen Frühjahr als Vizepräsidenten in das Gremium gewählt.

CEO Greg Poux-Guillaume gibt in der Folge seinen Rücktritt. Er habe den Verwaltungsrat dahingehend informiert, dass er nach sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens und einem erfolgreichen Turnaround seine Aufgaben Anfang 2022 an seinen Nachfolger übergeben möchte.

Mit Frédéric Lalanne präsentiert Sulzer eine interne Lösung für die CEO-Nachfolge. Lalanne ist derzeit noch Leiter der Division Flow Services.

cf/rw

(AWP)