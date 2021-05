Sulzer spaltet Division APS ab und bringt sie an die Börse

Nach der Zustimmung durch eine ausserordentliche Generalversammlung Ende des dritten oder zu Beginn des vierten Quartals 2021 solle APS an der Schweizer Börse kotiert werden, teilte Sulzer am Donnerstag mit. Gleichzeitig werde das Unternehmen in "Medmix" umbenannt.

Sulzer will mit dieser Reorganisation zwei fokussierte Unternehmen mit höherem Wachstumstempo bilden. Das Potential beider Firmen solle sich so besser entfalten können.

Sulzer definiert sich künftig als Spezialist für die Kontrolle von Flüssigkeiten (Flow Control) mit den Zielmärkten Wasser, Chemie, Industrie und Energie. APS gilt fortan als Hersteller von Präzisionsgeräten für die Märkte Gesundheit (Dental und Pharma), Industrie und Beauty.

Ausserdem ist für den Zeitpunkt der Kotierung eine Erhöhung des Kapitals von Medmix im Umfang von 200 bis 300 Millionen Franken geplant. Den bestehenden Sulzer-Aktionären werde dabei kein Zeichnungsrecht eingeräumt. Damit soll der Streubesitz erhöht werden. Die Mittel sollen für das künftige Wachstum von Medmix genutzt werden.

cf/ra

(AWP)