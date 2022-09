Matthias Bichsel stellt sich an der Generalversammlung 2023 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Sulzer. Der Industriekonzern verdankt Bichsel in einem Communiqué für seine achtjährige Tätigkeit sowie seinen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Über seine Nachfolge werde Sulzer "zu gegebener Zeit" informieren, teilte das Unternehmen am Montag mit.