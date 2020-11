Sunrise: Neuer Verwaltungsrat an aoGV gewählt

Daneben wurden auch Baptiest Coopmans, Miranda Curtis, Manuel Kohnstamm, Andrea Salvato, Marisa Drew, Thomas Meyer sowie Joseph Deiss in das Aufsichtsgremium gewählt, wie Sunrise am Montagabend mitteilte.

Liberty Global hatte im August das Kaufangebot für Sunrise vorgelegt. Der amerikanisch-britische Kabelnetzriese greift dafür tief in die Tasche: Die Sunrise-Aktionäre sollen 5 Milliarden Franken in bar erhalten. Damit wird der zweitgrösste Telekom-Konzern der Schweiz inklusive Schulden mit 6,8 Milliarden Franken bewertet.

Am Ende der Nachfrist für das Angebot hielt UPC bereits 96,6 Prozent an Sunrise, wie letzte Woche mitgeteilt wurde. Am Mittwoch soll die Übernahme dann formell über die Bühne gehen. Dann können die Integrationsarbeiten beginnen. Im kommenden Jahr sollen UPC und Sunrise miteinander fusioniert werden.

