Supermarkt-Konzern Ahold Delhaize mit mehr Umsatz um Jahresauftakt

Der Handelskonzern Ahold Delhaize hat im ersten Quartal von einer durch die Corona-Pandemie getriebenen höheren Nachfrage insbesondere in Europa profitiert. Negative Währungseffekte wie etwa der stärkere Euro lasteten dabei auf der Entwicklung. So stiegen die Erlöse um 0,3 Prozent auf fast 18,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zandaam mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 5,8 Prozent.