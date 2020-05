SV Group wächst 2019 weiter - Aktuell von Corona betroffen

Damit sehe sich die Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe in guter Ausgangslage zur Bewältigung der Corona-Krise. Die Zahl der Mitarbeiterrestaurants und Mensen stieg 2019 in der Schweiz, in Deutschland und Österreich um 18 auf neu 583. Insgesamt wurden gruppenweit 41,7 Millionen Gäste bewirtet.

Die Anzahl öffentlicher Restaurants der SV Group verbesserte sich 2019 auf insgesamt 20, mit knapp 2 Millionen Gästen (2018: 19 Restaurants mit 1,8 Mio. Gästen). Und der Geschäftsbereich Hotellerie umfasste Ende des vergangenen Jahres 13 Hotels nach zehn im Vorjahr. Die Anzahl der Übernachtungen stieg auf 499'000 (VJ 387'000).

Aktuell träfen nun aber die Auswirkungen des Coronavirus die SV Group in allen Geschäftsfeldern und in allen Bereichen sehr stark, wie es in der Mitteilung heisst. Rasch eingeführte Massnahmen zur Kosteneindämmung sowie neue Geschäftsideen bildeten aber gute Voraussetzungen, um die Krise wirtschaftlich gut zu meistern, gab sich das Unternehmen überzeugt.

ab/kw

(AWP)