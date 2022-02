Swatch schlägt deutlich höhere Dividende vor

Den entsprechenden Dividendenvorschlag an die Generalversammlung habe der Verwaltungsrat an seiner heutigen Sitzung beschlossen, teilte Swatch am Mittwochabend mit. Für 2020 hatte Swatch noch 3,50 Franken je Inhaber- und von 0,70 Franken je Namenaktie ausgeschüttet.

Swatch hatte Ende Januar die Gewinnzahlen ausgewiesen. Das Krisenjahr 2020 hat der Konzern mit einem Umsatzsprung um 31 Prozent auf 7,31 Milliarden Franken hinter sich gelassen. Und unter dem Strich schaffte Swatch den Sprung zurück in die Gewinnzone und schrieb einen Reingewinn von 774 nach einem Verlust von zuvor 53 Millionen Franken.

ra/rw

(AWP)