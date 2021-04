Swiss Central City Real Estate Fund führt Kapitalerhöhung über 83 Mio durch

Der Ausgabepreis pro neuen Anteil liegt bei 108,80 Franken und die Bezugsfrist läuft laut der Mitteilung zwischen dem 25. Mai und dem 4. Juni. Für jeden bisherigen Anteil gibt es ein Bezugsrecht. Drei Bezugsrechte berechtigen dann zum Bezug eines neuen Fondsanteils. Insgesamt würden so maximal 760'414 neue Anteile ausgegeben, heisst es.

Nicht gezeichnete Anteile werden laut der Mitteilung nicht emittiert und es gibt keinen Bezugsrechtshandel. Am 8. Juni will die Fondsleitung über die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung soll dann per 15. Juni erfolgen.

tv/rw

(AWP)