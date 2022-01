Swiss Central City Real Estate Fund kauft Liegenschaften für 43 Mio Franken

Die vier Liegenschaften mit einer Gesamtnutzfläche von 2400 Quadratmetern für Wohnen und 660 Quadratmetern Gewerbeflächen seien zu 100 Prozent vermietet und erwirtschafteten einen Soll-Mietertrag von insgesamt rund 1,4 Millionen Franken, teilte der Fonds, dessen Anteile seit Mitte Dezember 2021 an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden, am Dienstag mit. Der Wohnanteil beträgt laut den Angaben 86 Prozent.

Die Eigentumsübertragungen für die beiden Liegenschaften in Zürich hätten Mitte Dezember 2021 und für die in Basel und St. Gallen am 3. Januar 2022 stattgefunden.

pre/rw

(AWP)