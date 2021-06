Die Fluggesellschaft Swiss hat Stefan Vasic per 1. Juli zum neuen Marketingleiter ernannt. In dieser Funktion werde Vasic für die Marketingkommunikation der Airline in der Schweiz sowie sämtliche Marketingmassnahmen im Rahmen der Marketingstrategie der Lufthansa verantwortlich sein, teilte die Swiss am Freitag mit.