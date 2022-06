Swiss Life Asset Managers öffnet Infrastructure-Debt-Fonds für Drittanleger

Unter den Sektoren seien etwa Telekommunikation, Transportwesen, soziales Wohnen, industrielle Lagerung und erneuerbare Energien, teilte Swiss Life Asset Managers am Mittwoch in einem Communiqué mit. Angestrebt werde eine Kapitalaufnahme von insgesamt über 2,5 Milliarden Euro. Per 30. April 2022 waren 1,5 Milliarden Euro von der Swiss Life-Gruppe zugesagt, davon waren 700 Millionen Euro bereits im Einsatz in Anlagetransaktionen, wie es weiter hiess.

Das Bestandsportfolio sei in Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investiert mit dem Ziel, ein Investment-Grade Rating zu erreichen. Die würden bis zur vollständigen Rückzahlung gehalten und zielten auf Brownfield- und Greenfield-Infrastrukturprojekte ab, hiess es weiter.

jb/tv

(AWP)