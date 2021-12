Die Swiss Life ordnet im Asset Management das Geschäftsfeld Infrastrukturanlagen neu. Dabei werden Swiss Life Asset Managers und die im Jahr 2019 übernommene und auf "Clean-Energy"-Infrastruktur ausgerichtete Gesellschaft Fontavis in einer neuen Gesellschaft zusammengeführt, wie es am Donnerstag in einer Medienmitteilung hiess. Die Finanzmarktaufsicht Finma habe dafür grünes Licht gegeben.