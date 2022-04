Swiss Life-CEO erwartet nur noch leicht steigende Immobilienpreise

Die Immobilienpreise in der Schweiz dürften nach der Erwartung von Swiss Life-CEO Patrick Frost nur noch leicht steigen, da die Nachfrage durch die steigenden Hypothekarzinsen gebremst werde. In den vergangenen 20 Jahren hätten sich die Preise mehr als verdoppelt, erinnert Frost in einem am Montag publizierten Interview mit "Blick Online".