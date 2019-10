Swiss Life-CFO: Wir werden in Zukunft noch mehr Kommissionsertrag erzielen

Der Versicherer Swiss Life will in Zukunft noch mehr Kommissionsertrag erzielen. Ziel sei es, den Gebührenertrag von zuletzt 450 Millionen Franken innert dreier Jahren auf 600 bis 650 Millionen zu steigern, bestätigte Finanzchef Matthias Aellig in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Ausgabe vom 16. Oktober) schon früher gemachte Aussagen.