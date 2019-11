Swiss Life-Immobilienfonds steigert Wert des Portfolios markant

Per Jahresabschluss Ende September 2019 verfügte der Fonds über 88 Immobilien mit einem Marktwert von 1,26 Milliarden Franken. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 87 Prozent, wie der Immobilienfonds am Mittwoch mitteilte.

Dieses markante Wachstum ist grösstenteils auf den Kauf eines Immobilienportfolios mit 38 Liegenschaften zu einem Kaufpreis von rund 500 Millionen Franken per Ende 2018 und dem Kauf von drei weiteren Liegenschaften im vergangenen Geschäftsjahr zurückzuführen. Der Marktwert der Liegenschaften, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erhöhte sich um 2,5 Prozent.

Die Soll-Mieterträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 47,4 Millionen Franken. Die Vermietungsquote lag bei hohen 96,9 Prozent.

An die Anlegern werden insgesamt 23,4 Millionen (2,60 Fr. pro Anteil) ausgeschüttet. Die Ausschüttungsrendite (auf Basis des Börsenkurses per 30.09.2019) lag bei 2,04 Prozent. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Ende September 108,86 Franken und die Anlagerendite bei 3,42 Prozent.

sig/uh

(AWP)