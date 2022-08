Swiss Life REF European Properties plant Kapitalerhöhung um bis zu 42,8 Mio Euro

Bestehende Anleger und Neuanleger können sich an der Kapitalerhöhung beteiligen, wie Swiss Life Asset Managers am Mittwoch mitteilt. Die Zeichnungsfrist dauert von 8. bis 21. September 2022. Der Ausgabepreis wurde auf 110 Euro je Anteil festgelegt. Je 14 Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb eines neuen Anteils.

Insgesamt werden maximal 388'888 neue Anteile ausgegeben. Die effektive Anzahl werde von der Fondsleitung nach Ablauf der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Liberierung erfolge am 28. September 2022, hiess es.

Der Immobilienfonds "Swiss Life REF (CH) European Properties" wurde am 30. November 2017 lanciert. Der Fonds investiert in wertbeständige Büro-, Verkaufs- und Wohnimmobilien sowie gemischt genutzte Objekte in europäischen Metropolregionen. Im Fokus stehen zentrale Lagen in Grossstädten und Regionalzentren sowie deren Agglomerationen. Das Portfolio besteht per Ende Juni 2022 aus 19 Liegenschaften mit einem Marktwert von 710,5 Millionen Euro.

pre/jb

(AWP)