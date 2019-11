Swiss Life steigert das Volumen deutlich

Die Swiss Life legt im laufenden Jahr massiv an Gewicht zu. In den ersten neun Monaten kletterte das Prämienvolumen um beinahe einen Viertel auf 18,0 Milliarden Franken, wie die Versicherungsgruppe am Mittwoch bekanntgab. Das hatten Analysten im Vorfeld in etwa so erwartet. Der Treiber dazu war das Vorsorgegeschäft in der Schweiz.