Swiss Prime Site: 97,7 Prozent der Bezugsrechte bei Kapitalerhöhung ausgeübt

Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) ist mit der Kapitalerhöhung in Form eines Bezugsrechtsangebot auf ein positives Echo gestossen. Bis zum Ende der Bezugsfrist am Mittwochmittag seien 97,7 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt worden und somit 4,36 Millionen neue Namenaktien gezeichnet worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die nicht bezogenen 103'193 neuen Namenaktien würden im Markt platziert.