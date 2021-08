Swiss Prime Site Anlagestiftung gibt für Immobilien Schweiz neue Anteile aus

Die Anzahl neuer Anteile solle in der Zeit zwischen den 1. September und dem 15. Oktober um fünf Prozent erhöht werden, schreibt die Swiss Prime Anlagestiftung in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dazu besteht eine Aufstockungsmöglichkeit auf insgesamt 10 Prozent. Das bedeutet ein Volumen von 100 bis 200 Millionen Franken.

Das Kapital solle für die Zukäufe weiterer Liegenschaften, zur Finanzierung der Entwicklungsprojekte sowie zur Reduktion der Fremdfinanzierungsquote verwendet werden. Für eine gemischte Liegenschaft (Wohnen und Büro) an erstklassiger Lage in Genf sowie eine Wohnüberbauung am Greifensee liege der Zuschlag bereits vor. Das Portfolio der 2015 lancierten SPA Immobilien Schweiz beläuft sich per 30. Juni 2021 auf rund 2,8 Milliarden Franken.

Expansion auch im Ausland

An Investorenanlässen in Zürich, Bern, Zuchwil und Genf sollen nun einerseits die Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz und anderseits auch die neue Anlagegruppe SPA Living+ Europe vorgestellt werden.

Auch im Ausland will die Anlagestiftung wachsen. Daher stehe SPA Living+ Europe offen für Zeichnungen. Anfangs Juni sei eine erste Transaktion erfolgreich abgeschlossen worden. Die Akquisition umfasste fünf Alters- und Pflegeimmobilien in Deutschland im Bereich betreutes Wohnen. Der Marktwert des Portfolios belief sich auf 43,6 Millionen Euro. Daraus resultiere eine Anlagerendite von 4,40 Prozent per 30. Juni 2021.

Zeichnungen und Kapitalzusagen in Franken oder Euro könnten jederzeit für SPA Living+ Europe jederzeit eingereicht werden. Die Pipeline beinhalte Bestandsobjekte und Entwicklungsprojekte in attraktiven Grossstädten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden von über 200 Millionen Euro.

pre/tp

(AWP)