Swiss Prime Site Solutions erhält einen neuen Finanzchef

Dieser widme sich - auf eigenen Wunsch - wieder voll seiner Aufgabe als Head Group Accounting der Swiss Prime Site-Gruppe, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ebenfalls per 1. Januar 2021 werde zudem CEO Anastasius Tschopp in die Gruppenleitung der Mutter Swiss Prime Site (SPS) berufen.

Swiss Prime Site Solutions entwickelt als Gruppengesellschaft von SPS Dienstleistungen und Anlageprodukte für Drittkunden im Immobiliensektor. Zuletzt sei im dritten Quartal wieder eine Akquisition von über rund 100 Millionen Franken getätigt worden. Drei weitere Zukäufe stünden kurz vor dem Abschluss.

ra/kw

(AWP)