Swiss Re-Aktien geraten mit Corona-Sorgen unter Druck

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re sind am Donnerstag mit etwas festeren Kursen in den Handel gestartet, drehten in der Folge aber ins Minus und büssen mittlerweile stark an Wert ein. Aufgrund erster durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Belastungen schrieb Swiss Re im ersten Quartal einen Verlust. Und es dürften noch weitere Corona-Belastungen folgen, wie Finanzchef John Dacey an einer Telefonkonferenz darstellte. In Analystenkreisen kommen die Resultate derweil gar nicht so schlecht an, da im Startquartal mit noch grösseren Einbussen gerechnet wurde. Allerdings bleiben mit Blick in die Zukunft viele Fragen offen.