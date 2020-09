Swiss Re: Corona und Unwetter als Wachstumstreiber für Schadensversicherungen

Man erwarte weiterhin Preiserhöhungen in allen Segmenten, teilte der zweitgrösste Rückversicherer der Welt am Dienstag in einem Communiqué mit. Grund dafür seien tiefe Zinsen, Grossschäden und wachsende Risiken. Die aktuelle Hurrikansaison im Atlantik steuere auf einen Rekord zu: Bisher hätten bereits neun tropische Stürme vor dem August und 13 Wirbelstürme vor September gewütet, hiess es. Das seien so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Situation verschlimmere das häufigere Auftreten und die grössere Schwere von sekundären Gefahren wie Überschwemmungen und Waldbränden. Das führe zu grösseren Schadensmeldungen und unterstreiche den Bedarf an Versicherungsdeckung, schrieb die Swiss Re.

jb/rw

(AWP)