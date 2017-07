Swiss Re Corporate Solutions hat das mit dem brasilianischen Versicherer Bradesco Seguros vereinbarte Joint Venture vollzogen. Die im Oktober 2016 angekündigte Transaktion hatte das Ziel, den grössten Versicherer für kommerzielle Hochrisiken in Brasilien zu gründen, teilt der Rückversicherer am Montag mit. Bradesco Seguros, die Versicherungstochter des Konglomerats Bradesco Group, sei nun an Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros (SRCSB) mit 40% und Swiss Re mit 60% beteiligt.