Swiss Re ernennt Cathy Desquesses zur Personalchefin

Sie tritt die Nachfolge von Nigel Fretwell an, der in den Ruhestand geht, wie die Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Desquesses ist seit 2018 Personalchefin und Geschäftsleitungsmitglied bei Sodexo und war zuvor über 20 Jahre lang in verschiedenen leitenden HR-Positionen tätig.

Nigel Fratwell wird in der Mitteilung von Swiss Re Präsident Walter B. Kielholz für seine Tätigkeit bei der Gruppe verdankt. Cathy Desquesses sei die ideale Nachfolgerin und werde sich weiterhin für die Themen Mitarbeiterengagement, globale Talentpipeline, Inklusion und Diversität einsetzen, so Kielholz.

tv/uh

(AWP)