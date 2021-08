Swiss Re ernennt Julie Stephenson zur Leiterin der Haftpflichtrückversicherung

Die Swiss Re hat in der Rückversicherungssparte Julie Stephenson die Leitung des Haftpflichtgeschäfts (Casualty) übertragen. Sie werde die Nachfolge von Jason Richards antreten, der ab Anfang 2022 zum Präsidenten und CEO des Geschäfts in Grossbritannien und Irland berufen wird, wie die Swiss Re am Dienstag mitteilte.