Swiss Re nominiert neue Mitglieder für den Verwaltungsrat

Der Rückversicherer Swiss Re schlägt den Aktionären an der Generalversammlung vom 17. April neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Neu sollen Joachim Oechslin und Deanna Ong in das Gremium einziehen, wie die Swiss Re am Donnerstag bekannt gab. Bereits früher hatte sie mitgeteilt, dass zudem der derzeitige UBS-Chef Sergio Ermotti als neuer Verwaltungsrat nominiert werde.