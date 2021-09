Swiss Re rechnet mit wachsender Nachfrage nach Versicherungsschutz

Swiss Re rechnet für die Versicherungsindustrie weltweit mit weiterem Wachstum. Insbesondere in der Nichtlebenversicherung sei die Nachfrage nach Schutz etwa vor Klimarisiken gross, erklärte der Rückversicherer am Donnerstag im Vorfeld des Branchentreffens "Rendez-Vous de Septembre" in einem Communiqué.