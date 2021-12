Swiss Re verkauft ElipsLife an Swiss Life International

(Meldung um Analystenstimme und Aktienkurse ergänzt) - Der Rückversicherer Swiss Re verkauft seine Lebensversicherungstochter ElipsLife an Swiss Life International. Zugleich gehen die zwei Konzerne im Bereich europäische Personalvorsorgelösungen eine langfristige Partnerschaft ein, wie es am Freitag in den Mitteilungen der Unternehmen hiess.